Očima Saši Mitrofanova: Tak nám odešel Babiš

Dál to nebylo tak dramatické, světovou válku to nevyvolalo a naštěstí vyvolat ani nemohlo. Příliš malý formát odešel z aktivního politického života. Tedy sám to tak tvrdí. Už nám říkal spoustu věcí, ale nakonec to dopadlo úplně jinak. I proto vypadalo rozloučení s Babišem například takto: