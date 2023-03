Očima Saši Mitrofanova: Sny o ruské budoucnosti a dnešní realita

Jedna z nejčastějších otázek, které dostávám na besedách o Rusku, cílí na budoucnost této země. Na to vždy odpovídám, že to neví vůbec nikdo. Přesto se předpovědi a sny na toto téma ve veřejném prostoru množí, a to i v tom ruském.

Foto: Novinky Očima Saši Mitrofanova