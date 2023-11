Očima Saši Mitrofanova: Jen pravda v boji s Ruskem nestačí

Nemyslím si, že můj příspěvek byl průlomový. Chtěl jsem ale upozornit, že Moskva nestřílí v našem prostředí naslepo minimálně ze tří důvodů. Za prvé mají dnešní kremelští analytici k dispozici bohaté zkušenosti bývalé KGB, která důsledně zkoumala v každé zemi, kde by mohla být nejcitlivější místa, na která by měl mířit jejich úder v informační válce. Za druhé mohou využívat současných „krtků“, kteří donedávna byli přítomni i velmi vysoko ve strukturách českého státu.

A za třetí když ovlivňují nejméně chytré, nejprimitivnější, myšlenkově zaostalé a zároveň plné frustrace a zloby skupiny českého obyvatelstva, nemusí složitě poznávat jejich psychologii, kterou následně zneužijí k dosažení svých cílů. Doma mají totiž jejich mentální příbuzné, ať se to týká nejméně intelektuálně disponované vrstvy, jejich mozkově stejně vybavených, ale povahově agresívnějších pobratimů, anebo těch podle mého názoru nejnebezpečnějších jedinců, kterým se říká chcimírové a kteří naopak inteligenci nepostrádají. Jen – stejně jako dvě další skupiny ruských pomocníků v Česku – jsou fascinováni ruským bezbřehým násilím a odhodláním zničit kohokoliv včetně sebe a z toho vyvozují nutnost uzavřít s obludou mír, ať to stojí, co to stojí.