Očima Saši Mitrofanova: Existuje putinismus? Pokud ano, jak dlouho vydrží?

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Trojice autorů z amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia věnovala nedávnou práci tématu, zdali v Rusku máme co do činění jen s personálním režimem, anebo se státem, který se opírá o ideologii. Maria Snegovaya, Michael Kimmage a Jade McGlynnová došli k závěru, že putinismus jako ideologie existuje, je udržitelný, a proto pomůže režimu k přetrvání po mnoho dalších let.