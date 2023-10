Z krevní plazmy se vyrábí životně důležité léky, její dárci mohou získat finanční náhradu

Plazma je žlutá tekutina, která je nejobjemnější složkou krve a převážně je tvořena vodou. „Když jsem to měl vysvětlit mamince, která o krvi nic neví, tak jsem jí říkal, ať si to představí jako polévku. Když z polévky vycedíte nudle, mrkev, maso a podobně, tak vám zůstane vývar. Tak si můžete představit, že plazma je cosi jako vývar,“ objasňuje na úvod podcastu lékař Miroslav Šuta.

„Plazma je velice důležitá, protože jsou v ní rozpuštěny důležité minerály. Mimo jiné tam najdeme třeba krevní cukr, glukózu, cholesterol, spoustu různých důležitých bílkovin a hormony. Zároveň je to taková dálnice, která přenáší různé látky na důležitá místa v těle, je důležitá pro imunitu. Je prostě nezastupitelná,“ vysvětluje Šuta.

Na rozdíl od krve pro darování plazmy není důležitá krevní skupina dárce, protože léky se vyrábějí z plazmy několika stovek dárců. Avšak pravidla pro darování krve a plazmy jsou velmi podobná. „Může to být každý člověk od 18 do 65 let, který je zdravý,“ popisuje předseda Centra pro životní prostředí a zdraví.