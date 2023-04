Oční chirurg Stodůlka: Výměnou rohovky jsme dokázali vrátit zrak nevidomému pacientovi

Ohnisko je místo v oku, do kterého je soustředěno světlo. K tomu, aby se mohlo světlo dostat do sítnice a vyvolat zrakový vjem, je ale zapotřebí rohovka, zakřivená vrstva pokrývající přední část oka. Právě rohovka hraje zásadní roli při laserové operaci dioptrií.

„Šedý zákal je zakalená čočka, takže se světlo nedostává dobře do oka. Oko je jakoby špinavé a čočka je neprůhledná. Je to vůbec nejčastější operace na lidském těle ze všech chirurgických oborů. V Česku se jí za rok provede 100 tisíc,“ doplňuje Stodůlka, který jako první na operaci šedého zákalu použil robotické rameno.

Naopak zeleným zákalem je označovaný tlak v oku, který dlouhodobě poškozuje oční nerv. Léčí se buď očními kapkami, nebo operací, kdy se do oka implantuje ventilek, který v oku sníží tlak. Zelený zákal je navíc zákeřný v tom, že pacienta nebolí. Lidé by tak neměli podceňovat preventivní lékařské prohlídky.

V tuzemsku je ale v současnosti nedostatek zdravotního personálu včetně očních lékařů. Podle databáze České lékařské komory jich ordinuje pouze 1192. Vývoj moderních technologií však za poslední roky velmi pokročil, v budoucnu by proto s některými úkony mohla pomáhat umělá inteligence.

Na některé obtíže ale současné vědecké poznání nestačí. „Stále je celá řada očních nemocí, které neumíme vyřešit. Jsou to vrozené nemoci, genetické nemoci,“ vysvětluje primář s tím, že výzkumy týkající se využívání kmenových buněk při jejich léčbě jsou ještě „v plenkách“.

„Nejkrásnější pocity, jaké jsme s naším týmem zažili, byly, když se nám podařilo vrátit zrak lidem, kteří byli už desítky let slepí. První pacientka, které jsme umělou rohovku implantovali, byla slepá 16 let. Byla po osmi transplantacích, bez naděje. Nám se to ale podařilo,“ říká primář.