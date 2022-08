Michal Barda: Unikát mezi sportovci. Kapitán reprezentace i špička v technologické firmě

Do branky se postavil tak nějak automaticky. „Byl jsem hubenej a pomalej. A líbil se mi tenkrát fotbalový brankář Kouba, takže jsem tam vlezl hned na prvním tréninku,“ říká Barda, který to z plácku na Slávii dotáhl až do reprezentace a s Duklou slavil v roce 1984 výhru v PMEZ (dnešní Lize mistrů).

„Nabídky jsem měl už několikrát předtím, ale to by znamenalo emigraci. To jsem odmítl. Reprezentovat vlast pro mě bylo od malička tím největším snem. Hrozně jsem si přál hrát někdy na olympiádě,“ vysvětluje v podcastu Dobojováno Barda. I když to kvůli bojkotu v roce 1984 nevyšlo, sen se mu splnil o čtyři roky v Soulu, kdy s reprezentací skončil na šestém místě, ačkoliv i samotná účast byla překvapením.