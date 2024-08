Venezuela na cestě do pekla za přihlížení světa

Upozornění: Následující text slouží jako stručné představení dnešního dílu podcastu Hlas na poušti. Poskytuje pouze přehled několika diskutovaných témat. Pro plné pochopení kontextu je žádoucí poslechnout si celou epizodu.

Jižní Amerika má poněkud neprávem pověst kontinentu, kde vládnou vojenské junty. Při pohledu do historie a ve srovnání s jinými kontinenty (včetně Evropy) to ale není nic dramatického. Problém jsou diktátoři a jejich následníci, kteří se k moci původně dostali demokratickou cestou. To je zrovna případ Venezuely, kde Hugo Chávez, potom co se k moci nedostal při pokusu o vojenský převrat v roce 1992, tak to zkusil ve volbách v roce 1998 a ty prokazatelně vyhrál.

Nicméně moc již nepustil ani on a ani jeho následovník Nicolás Maduro, který ve Venezuele nepřetržitě vládne od roku 2013. A moc nechce pustit ani nyní, když po silné manipulaci a neustálé šikaně opozice beztak aktuální volby prohrál.

Venezuela je od nás sice vzdálená a oddělená oceánem, nicméně masivní migrace z ní směřuje primárně do USA, a pokud se Madurův režim udrží násilím u moci i nadále, bude to znamenat další vlny uprchlíků jak do sousedních zemí, které jsou ale již dnes v obtížné ekonomické situaci, tak opět do USA.

Atentát na Trumpa, konec Bidena v politice. Nic, co by mělo USA změnit Hlas na poušti

To je faktor, který může zásadně promluvit do nadcházejících prezidentských voleb v Americe. V tom smyslu, že to pouze opět otočí tamní pozornost směrem k tomu, co se děje na jejich jižní hranici a jak se každý den zhoršuje bezpečnost v ulicích amerických měst.

To vše logicky znamená, že ochota řešit evropské problémy za peníze amerických daňových poplatníků bude nižší a nižší. A Evropa, která se sice ráda opájí různými nerealistickými sny o lepších zítřcích, není bez asistence a podpory USA obranyschopná. Bohužel Evropská unie nebyla kvůli Maďarskému vetu ani schopna vydat prohlášení, kterým by volební frašku ve Venezuele odsoudila.

Maďarsko zabránilo EU zpochybnit výsledek venezuelských voleb Evropa

Současné dění ve Venezuele je nepřehledné a výbušné. Šance, že by došlo k poklidnému předání moci jako například u nás v roce 1989, jsou pryč. Bohužel Madurův režim má od neděle na kontě už další zavražděné, raněné, unesené a zmizelé. Nyní je otázkou, kam až bude režim ochoten zajít.

Na jednu stranu existují potvrzené zprávy, že část ozbrojených sil proti vlastním občanům bojovat nechce. Na tu druhou jsou tu stále ve hře žoldáci z Nikaraguy a Kuby, ze zemí, které jsou závislé na ropě, kterou Nicolás Maduro krade vlastním občanům a podporuje spřátelené diktátory v těchto zemích. Situace na místě je dramatická a zatím není v dohledu žádné hezké řešení.

Referendum ve stylu „o nás, bez nás“. Venezuela nebezpečně posouvá hranice zahraniční politiky Hlas na poušti

Co také zazní v tomto díle:

Pojmy pravice a levice dnes v Jižní Americe dávno ztratily svůj původní obsah. Verbálně levicovým diktátorům jde dnes jen o moc a peníze.

Madurova dohoda s USA o demokratických volbách výměnou za omezení sankcí je dalším neúspěchem Bidenovy administrativy v zahraniční politice.

Sny o tom, že ženy kultivují politiku, zdárně vyvrací admirálka Carmen Meléndezová, která patří k oporám venezuelského režimu.

Režim Nicoláse Madura je dnes již úzce provázán s drogovým byznysem.

Dosavadní reakce světa na dění ve Venezuele jsou zastíněné děním na Blízkém východě a jsou obecně slabé.

Lidé, kteří dnes hovoří o tom, že v České republice vojáci mluví do politiky, vůbec netuší, o čem mluví.

Zatímco čeští komunisté gratulují Madurovi, tak Komunistická strana Venezuely ho odsoudila a je jím pronásledována.