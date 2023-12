Kolem české pomoci Ukrajině se šíří řada nesmyslů. V celkovém součtu je to pro nás zisková záležitost

Ruská agrese proti Ukrajině trvá již devět let, nicméně to, že v Evropě jedna země přepadla druhou, aby násilím připojila její území, to si většina lidí uvědomuje spíše až od 24. února loňského roku. To, jakým způsobem se na pomoci napadené zemi podílíme a nakolik je to pro nás ekonomicky výhodné, to vše je obsahem dnešního dílu podcastu Hlas na poušti, jehož hostem je Tomáš Kopečný, zmocněnec vlády pro rekonstrukci Ukrajiny.