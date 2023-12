Premiér Fiala je odtržený od lidí. Jeho reakce jsou takové jakešovské, říká politolog

Jak se měl podle vás premiér zachovat 27. listopadu, když v ulicích Prahy protestovali lidé a byly zavřené školy?

Kdybych byl v jeho kůži, tak jdu asi dvojí formou. Buď budu odvážný, budu si hrát na Miroslava Kalouska a zajdu si před Poslaneckou sněmovnu na poloprázdné Malostranské náměstí. Ono by mnohem víc vyniklo, že je poloprázdné, a budu se bavit ne s funkcionáři, ale s řadovými demonstranty. Já vám garantuji, že v tu chvíli by ta debata byla mnohem věcnější. Oni by to ocenili, že za nimi přišel premiér. Lidé by si řekli – baví se, neuzavřel se do své slonovinové věže.

Nebo udělám ještě rafinovanější krok. Sejdu se někde v terénu se školskými odbory, s učiteli a začnu probírat reálný stav někde mimo Prahu. Rozhodně ale nejedu na farmu, ještě k tomu na farmu příbuzného svého ministra. A hlavně nejdu tam v saku, nejdu tam v lakýrkách, abych potom měl nějaký zvláštní igelitový pytlík až po kolena. Samozřejmě pak se před národem stanu pytlíkem.

Takže to celé bylo špatně?

Myslím, že to bylo nedomyšlené, podceňované a dopadlo to podobně jako s tou nutellou. Pan premiér objevil pro nás mnohé Ameriku, to, co víme už roky. Ale největší problém byl, že když už vypustil raketu, tak jsme čekali, kam dopadne a s jakým výsledkem. Ale on vlastně oznámil jediné - pište mi. A to je málo.

Den protivládních protestů: Stávkovaly školy i fabriky

Premiér Fiala ale chyby nepřipouští – třeba v rozhovoru v Blesku řekl, že byl na den protestů tam, kde měl být. Jaká to je reakce podle vás?

Podle mě taková jakešovská. Nepřipouští si realitu všedních dnů.

Je odtržený od lidí?

Asi je. A dostáváme se ke dvojnásobnému odtržení, protože si nechá radit lidmi, kteří jsou očividně také odtržení. Tam má být alespoň někdo, kdo je schopen říct – pane premiére, tohle je špatně. Pojďte za lidmi a přemýšlejte, co je trápí. A hlavně, říkejte to lidsky. Zvláště v momentě, když jste soupeřem Andreje Babiše a Tomia Okamury, kteří jestli něco ovládají, tak to, že to říkají jako sousedovi, v symbolech. A to musí ovládat každý úspěšný politik.

My víme, že Andreji Babišovi dříve radil se strategií Marek Prchal, kterému se říkalo „Mára“. Kdo je takovým „Márou“ Petra Fialy? Kdo zodpovídá za komunikaci?

Typově mám pocit, že to jsou hlavně fanoušci Petra Fialy, kteří k němu vzhlížejí jako ke svatému obrázku. A to je špatně, protože pokud chcete rozvíjet člověka, tak potřebujete i kritickou tóninu, která je racionální. A tím hybatelem, podle mě stěžejním, který s ním úzce už roky věci prožívá, je František Cerha. Takový ideomaker Petra Fialy, který tím žije a je s ním od prvních obtíží ODS.

A připouští si nějaké chyby, co myslíte?

Já se právě obávám, že oni se jen utvrzují. Je to trošku taková mentalita bunkru – říkají si, jak jsou dobří, jak nesmí na některá témata reagovat, protože jsou populistická. Ale ať se na mě nikdo nezlobí, prostě v momentě, pokud si někdo řekne, že cena chleba a rajčat či dostupnost určité služby je populismus, tak nepochopil, co je politika.

Petros Michopulos to v nedávném podcastu Kecy a politika shrnul tak, že Petr Fiala přestal mluvit se svými voliči a že je dá se říct uražený. Cítíte to podobně?

Absolutně souhlasím, je tam vzájemné nepochopení a pocit typu - ti lidé nejsou schopni docenit, co my děláme. Problém je, že vláda kroky nevysvětluje. A když má řešit něco operativně, tak to většinou vyřeší tak, jak jsme viděli u nutelly nebo igelitových pytlíků. To znamená, oni si v podstatě na sebe vytvoří slovní a vizuální pyrotechniku, za mě to je atentát v přímém přenosu na premiéra. Protože pak začnete být směšný. A to je konec jakéhokoliv politika.

Fiala s německou nutellou? Neschopnost, jen se zesměšnil, míní politologové

Když si ale vezmeme případ, kdy premiér Fiala vstoupil do jednání s lékařskými odbory a nějakou dohodu vyjednal - neměl by za tohle být vlastně pochválen? Ale i tady sklízí častou kritiku, že potopil svého ministra. Není už ale té kritiky opravdu moc?

Je. Ale Petr Fiala si na ni zadělal. Lidé si na začátku říkali - mluví rozumně, řeší nepěknou dobu, nepěkná témata, já mu dám důvěru. A on důvěru nenaplňoval. Často vytvořil takový bumerang, kdy mnohé voliče zranil tím, že slíbil něco, co pak nenastalo. A nebyl schopen přiznat chybu, viz zvýšení daní, kdy to obcházel a my jsme se pak dozvěděli, že to sice můžete popsat pěti šesti způsoby, ale fakticky vaše peněženka bude hubenější a budete platit víc.

Lidé začnou být naštvaní. Pak opravdu už i za počasí může premiér, bohužel pan premiér tím, že s lidmi nemluví, nenabízí jasný jízdní řád, který by naplňoval, a tak lidi zklamává.

Čekáte v té komunikaci nějakou změnu?

Přál bych si, ale obávám se, že Petr Fiala reaguje tvrději. To znamená, že se víc uzavře do sebe a vytáhne vnějšího nepřítele, že za to může někdo jiný. Musel by si přiznat, že tady je problém, a zároveň si do týmu přidat někoho, kdo je schopen to do očí panu premiérovi říct, navrhnout řešení. Pak by byli mnozí překvapeni, protože pokud by se změnil styl, tak do roka a do dne může být vláda úplně na jiných číslech. Ale je to o něm a o jeho nejbližších spolupracovnících.