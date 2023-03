Velké ochlazení už nepřijde, teploty nad 10 stupňů mohou vydržet

Pro nejbližší čtyři týdny očekávají meteorologové průměrné počasí bez větších výkyvů zpět do zimy či naopak k vysokým teplotám. Do konce března by teploty měly být spíše nad dlouhodobým průměrem, následující dva týdny pak pod ním. Měly by se tak v průměru přes den pohybovat lehce nad 10 stupni. Plyne to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Foto: Lee Smith, Reuters Rozkvetlý třešňový sad na záběrech z dronu