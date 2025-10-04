Hlavní obsah

Úchvatné snímky počasí. Ocenění WMO získala i česká fotografie

Zdeněk Janků

Světová meteorologická organizace (WMO) vyhlásila vítěze své každoroční fotografické soutěže pro kalendář na rok 2026. Porota složená z novinářů, fotografů a vědců vybrala 13 vítězných snímků a udělila 13 čestných uznání. Hodnotila přitom nejen fotografickou kvalitu, ale také geografickou rozmanitost a meteorologický význam snímků. Mezi oceněnými je také český snímek zachycující měsíční halo. Podívejte se na úchvatné fotografie zachycující počasí, klima a vodní jevy z celého světa.

Foto: WMO/Jaroslav Fous

Český příspěvek do soutěže. Ledové krystalky vykouzlily diamantové halo kolem měsíce v krušnohorském Božím Daru.

Foto: WMO/Marius Kunigiskis

Fotografovi ve Francii se podařilo zachytit rudé skřítky nad Jadranem

Počasí
