Hlavní obsah
Úchvatné snímky počasí. Ocenění WMO získala i česká fotografie
Světová meteorologická organizace (WMO) vyhlásila vítěze své každoroční fotografické soutěže pro kalendář na rok 2026. Porota složená z novinářů, fotografů a vědců vybrala 13 vítězných snímků a udělila 13 čestných uznání. Hodnotila přitom nejen fotografickou kvalitu, ale také geografickou rozmanitost a meteorologický význam snímků. Mezi oceněnými je také český snímek zachycující měsíční halo. Podívejte se na úchvatné fotografie zachycující počasí, klima a vodní jevy z celého světa.
Související témata:
Postranní panel
Reklama
Reklama