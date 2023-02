Za covidu mu ubylo práce, tak si otevřel bistro s americkými smashburgry

„V Hrabůvce jsem vyrostl a stánek na ulici Mjr. Nováka si pamatuji z doby, kdy se tam na hamburgry stály dlouhé fronty. Když jsem šel před pár lety kolem a viděl, jak to místo zpustlo, tak mi to bylo líto,“ svěřil se Právu Karel Bednář. Dodal, že tehdy ho napadlo, že by se tu hodilo dělat smashburgry, které si zamiloval na studiích v Americe.