Vila Emila Kolbena se poprvé otevřela veřejnosti. Zažít zde můžete únikovou vzdělávací hru

Ten také Novinkám popsal princip únikové hry, kterou si až do konce listopadu může přijít zahrát do Kolbenovy vily v Hradešínské ulici na Vinohradech každý.

Kolbenova vila s interaktivní výstavou bude pro návštěvníky zpřístupněna až do konce listopadu. Pro účast je ale třeba se objednat na konkrétní čas, a to na webových stránkách . Maximální počet pro jednu skupinu účastníků je 10 osob. Cena vstupenky 200 Kč, senioři a studenti 100 Kč.

Po vystudování německé vysoké školy technické získal cestovní stipendium, díky kterému se dostal až do Ameriky, kde se setkal s vynálezcem Nikolou Teslou pracujícím pro Thomase A. Edisona, a kde se Kolben stal roku 1888 elektroinženýrem konstrukčního oddělení. Pak dostal nabídku pracovat ve Švýcarsku, odkud se v roce 1896 vrátil do Prahy.

Záhy po německé okupaci se musel vzdát svého postavení ve správní radě ČKD. Ačkoli byl svými přáteli přesvědčován, aby odešel do zahraničí, zůstal. Dne 6. června 1943 byl Emil Kolben pod číslem 155 zařazen spolu se svým synem Hanušem, dcerou Lilly a vnukem Jindřichem do transportu a odvezen do terezínského ghetta. Zde zemřel v podmokelských kasárnách o necelý měsíc později, 3. července 1943, ve věku nedožitých 81 let. Jeho žena zemřela již roku 1940. Během holocaustu zahynulo celkem šestadvacet členů rodiny Kolbenů.