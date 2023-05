Vaří pivo, ale nemůže ho ochutnat. Mladý sládek se těší na své 18. narozeniny

Mladého Brita zaujal obor výroby piva poté, co během rodinné dovolené navštívil pivovar Guinness Storehouse v irském Dublinu. Tehdy mu bylo pouhých 10 let.

Nejmladšímu britskému sládkovi je 17 let

S ohledem na to, že mu ještě není 18 let, což je v Británii legální věk pro konzumaci alkoholu, nemůže své vlastní pivo prozatím oficiálně ochutnat. Dlouho už však čekat nemusí, narozeniny má 11. června a jeho kolegové mu chystají velkou oslavu.

„Bylo by hezké, kdyby byl první oficiální půllitr, který vypiju, mým vlastním pivem,“ směje se Jacob a dodává, že dosažení 18 let hraje pro jeho kariéru velkou roli. „Aktuálně jsem příliš mladý na to, abych během vaření pivo ochutnával. Každopádně mám vždy skvělý pocit, když vidím lidi objednávat si pivo, které jsem sám uvařil,“ uzavírá.