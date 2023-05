Úspěšné podnikání nastartovala ztráta končetiny

„Je fakt, že když jsem přišel v roce 2012 o nohu, vypadalo to se mnou hodně zle. Kluk pár let po maturitě a mrzák. Naštěstí jsem dostal kvalitní protézu a mohl se tak zapojit do běžného života. Ovšem o tom, že vůle je mocná, jsem se přesvědčil až v letech 2016 až 2018. To jsme i s manželkou odjeli do USA, kde jsem zjistil, že i s protézou se dá dělat na stavbách, lézt po lešení i na štaflích. Prostě věci, o kterých jsem si myslel, že jsou pro invalidu nemožné,“ vypráví.