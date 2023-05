Během dne zdolal tři nejvyšší hory tří zemí. S ledničkou na zádech

Kromě toho bojoval i s časem. „Dostali jsme se na vrchol Snowdonu a uvědomili si, že do hodiny a půl musíme být dole. Bylo to velmi dramatické, poslední hodinu jsme museli běžet. Lednička mi neustále narážela do zad, bylo to nepříjemné, ale nemohl jsem to vzdát,“ sdělil Angličan, pro něhož bylo důležité, aby výzvu dokončil do 24 hodin.