Umělá inteligence versus sládci. Vypadá to na remízu

To pivo se jmenuje Cybeer a za pomoci AI jej nechal vyrobit Plzeňský Prazdroj. „Šlo nám o fúzi dvou odlišných stylů - New England IPA a tradičního českého ležáku,“ řekl Právu sládek Tomáš Pokorný, který se ve zmíněném pivovaru zaměřuje na vývoj nových produktů.

Česko má první keltské pivo. Vzniklo díky vědecké analýze

Takže umělá inteligence vytvořila návod, jak na to. „Na poprvé to nebylo ono. Chtěli jsme pivo charakteristické pro oba dotčené styly, tedy aby bylo dobře pitelné jako české ležáky, ale aby zároveň mělo krásné ovocné aroma a působilo zakaleným džusovitým dojmem. Jenže výsledek byl příliš čirý, nevyhovovala ani barva, ani aroma,“ konstatoval Pokorný.

Umělá inteligence poté dostala příkaz odstranit chyby. Jenže ani na podruhé to nebylo ono. Napotřetí jakbysmet. „Teprve čtvrtá pokusná várka splňovala naše požadavky,“ uvedl sládek.

Chytrý, ale bez praxe

Celý vývoj tím pádem trval přes půl roku. „Nejjednodušší cesta to není, ale v umělé inteligenci máte chytrého kamaráda, s kterým se o přípravě piva můžete bavit a on vám dává relevantní rady,“ poznamenal Pokorný. Že by ho tenhle „dobrý kamarád“ jednou připravil o práci, zatím strach nemá, „Umělá inteligence potřebuje mít zpětnou vazbu, aby věděla, co dělá špatně, co je třeba změnit. Je to tak trochu takový student, který vyjde ze školy, má strašně moc odborných znalostí, ale neví, jak to reálně funguje v praxi,“ dodal.

Foto: Ivan Blažek, Právo Na kus řeči s digitálním lektorem. Téma: jak se starat o pivo.

Jak by dopadl souboj AI vs. sládci? Kdo by nový typ piva připravil rychleji? „Myslím, že by to byla plichta. Nebo bychom se my sládci ke zdárnému výsledku dostali o něco dříve. Chtěli jsme to nicméně vyzkoušet, asi jako první velký pivovar v Česku,“ podotkl Pokorný.

S Radkem si tykáme

Umělá inteligence ovšem umí pivo nejen uvařit, ale také poradit, jak se o něj starat. V aplikaci, kterou pro Plzeňský Prazdroj vyvinula pražská firma Weboard, školí hospodské - nebo veřejnost, jako v plzeňském TechToweru - digitální lektor. Je vousatý a jmenuje se Radek. A hned se mě z obrazovky ptá: „Řekni mi, jak se jmenuješ ty?“ Tykáme si.

A po téhle počáteční konverzaci následuje přes třicet otázek zaměřených především na ošetřování piva. Tak třeba: Jak často se mají čistit hadice pivních tanků? Zkouším štěstí: „Dvakrát týdně.“ Radek mne laskavě opraví: „Vidím, že u vás si na čistotu potrpíte, a to je dobře. Tak často to ale potřeba není, jednou je to správně.“

Dny AI se už konaly v Brně, tento týden jim patří Plzeň, příští budou v Ostravě, a nakonec v Praze. A ventilují i podstatně závažnější problémy, než je zrovna vaření piva. „Jsou tady témata, jako morální prvky využití umělé inteligence. S přesahem na legislativu, právní prostředí. Pro spoustu lidí je to první šance pochopit, k čemu ta trochu démonizovaná inteligence je. Že umí také pomáhat,“ uzavřel Luděk Šantora, strůjce plzeňského programu.