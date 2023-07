Učit se oceněný kantor naučil, když vedl fitcentrum

Sám sebe považuje absolvent filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za dobrého žáka i studenta. „Vždycky mě bavilo něco zkoumat. Na základce mi vše jakžtakž šlo bez učení, na střední se mi to trochu vymstilo, musel jsem se naučit učit. A nesnášel jsem jazyky,“ prozradil na sebe učitel dějepisu a občanské nauky na frýdecko-místecké Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Poprvé učit začal Göttlicher při doktorátu na vysoké. „Po čase jsem ale zjistil, že to je příliš odtržené od reality, že potřebuji být víc se studenty v kontaktu, ať je míň toho vědeckého a víc toho praktického,“ vysvětlil, proč nastoupil coby učitel češtiny na učiliště. „Jenže tam jsem zjistil, nebo jsem měl pocit, že nedokážu učit, že si neumím zjednat pořádek, že nedokážu to, čemu se říká management třídy. Stálo mě to moc úsilí a neviděl jsem výsledky. Tak jsem odešel.“

Školství vyměnil Göttlicher za podnikání a začal budovat fitcentrum. „A to se ukázalo jako nejlepší škola učení. Zjistil jsem, že nějakým způsobem ty klienty vlastně pořád učím. Že je to o motivaci, nastavování cílů, o diferenciaci,“ popsal a přiznal, že během let začal pociťovat, že vyhořívá.

A právě ve fitku se setkal se svým současným ředitelem i několika stávajícími kolegy. A i díky debatám s nimi začal uvažovat nad tím, jak moc ho učení baví. Nakonec se rozhodl mu dát druhou šanci. „Teď jsem dokončil pátý rok po návratu do školství a je to boží,“ směje se letošní držitel ceny pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize v Česku.

Se studenty se inspiruje navzájem

Porotci ocenili, že dokáže nadchnout pro dějepis a společenské vědy žáky přesto, že pro ně nejsou tyto oblasti centrem zájmu. Navíc do výuky přináší velkou míru zkušeností z jiných prostředí a přirozenou sebereflexi nejen své profese, ale i svou osobní.

„Snažím se nacházet témata a učit takovým způsobem, činnostní výukou, která by studentům zajištovala i zkvalitňování jejich kompetencí, porozumění textu, zlepšovala historické myšlení,“ objasnil Göttlicher, který upozornil, že nejen on inspiruje studenty, ale i oni inspirují jeho. A další inspirace nachází i u kolegů ve sborovně. „Škola není místo, kde se učí žáci, ale kde se učí žáci i učitelé,“ poukázal muž, jenž ve škole pracuje také jako výchovný poradce.