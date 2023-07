Plzeňský učitel si splnil sen. Bude preparovat kostru jediné teplokrevné ryby na světě

„Je to největší leskyně, která kdy byla do ČR dovezena vcelku. Dohledal jsem, že na světě existují pouze tři její vypreparované kostry, z toho dvě jsou staré a jedna nepovedená,“ neskrýval radost plzeňský učitel biologie. Práce mu vzhledem k velikosti ryby potrvá asi půl roku.

Esteologické preparaci se Zuber věnuje už 25 let. „V posledních letech se soustředím na rybovité obratlovce. Mám přes pět stovek rybích lebek a několik celých koster. Nevím o tom, že by ve světě existovala větší soukromá sbírka vyjma muzeí,“ uzavřel sběratel s tím, že by se rád se svými exponáty pochlubil před širokou veřejností.