Těstoviny milované michelinskými kuchaři. Chce to čas, usmívají se Italové

Pokud se zeptáte někoho z vedení výrobny těstovin na tajemství úspěchu, obvykle se vám dostane ohrané odpovědi, že za úspěchem stojí kombinace čerstvého vzduchu Dolomit, křišťálově čisté vody z místního pramene, vysoušení těstovin na horském vzduchu a neurychlování něčeho, co chce přirozeně čas. Žádnou nápaditější podnikatelskou radu do začátku nečekejte.

Pastificio Felicetti sídlí ve vesnici Predazzo v údolí Val di Fiemme, na samotném úpatí Dolomit. Továrna vznikla spíše jako nevelká manufaktura, která vyráběla jen několik málo druhů těstovin. Ty byly navíc jen malou součástí toho, co se tam vyrábělo. A produkce také nebyla nikterak vysoká. Dnes z budovy do dáli září pět obřích písmen tvořících slovo PASTA a budova zvládá pokrýt 90 procent své energetické potřeby.

Jak už to tak bývá, ti nejlepší kuchaři se snaží pro své restaurace zajistit ty nejlepší a nejčerstvější suroviny. V tomto ohledu v roce 1908 předek dnešních majitelů Valentino Felicetti ukázal značnou dávku předvídavosti. Když továrnu koupil, produkovala velké množství různých produktů a těstoviny byly jen jedním z nich. On se rozhodl soustředit právě jen na jejich produkci, investoval do inovativních technologií a úspěch se dostavil.