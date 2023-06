Pivovar na Kokořínsku láká i na renesanční sladovnu

„Z dokumentu je patrné, že provoz byl už tehdy dost zajetý, takže pivovar bude pravděpodobně ještě o několik desítek let starší,“ vypráví Pavel Prouza, když vcházíme do místnosti, která od renesance sloužila jako varna. Na konci devatenáctého století prošla parostrojní přestavbou a v současnosti se v ní nachází výčep s restaurací.

Na historických fotografiích v podkrovní expozici je vidět, že průmyslová okna v přední fasádě staré varny byla tehdy v polovině rozříznuta a přeměněna na vrata, kterými dovnitř vjížděly traktory. Teď jde o jednu z mála původních částí, která slouží i jinak než coby součást prohlídkového okruhu. V poměrně rozlehlé renesanční sladovně se někteří návštěvníci v domnění, že by se měl využít každý metr čtvereční, ptají: „A co tady bude?“

Pavel Prouza je svou odpovědí mnohdy zaskočí: „Nic. Nechceme, aby návštěvnický provoz zničil, co je předmětem ochrany a co je unikátní.“ Podobně jako v hradní černé kuchyni se i tady na stěnách dochovaly stopy dávné činnosti - sušení naklíčeného sladu horkým vzduchem, který vycházel otvorem v klenbě. Patrná jsou i místa pro úchyty sušáků z lískového proutí či škvíry pro zasunutí loučí. Kamenná vana v zadní síni se používala k namáčení surového zrní.

Kvůli nákladné parostrojní přestavbě se však zadlužil, velkostatek prodal a zamířil do Číny, na Jávu a Borneo, kde prožil sedmnáct let. Podnikal se dřevem, věnoval se advokacii a diplomacii.

Prohlídkový okruh zavede návštěvníky i do dvora, kde jsou k vidění dvě části „úlovku“, který podle Pavla Prouzy bude jedním z turistických magnetů. Jde o parní stroj a kotel, které čeká restaurování a opětovné uvedení do provozu v prostorách strojovny, která vznikne právě k tomuto účelu. Neznamená to však, že by se stroj jako za starých časů zapojil do výroby piva, čerpal vodu nebo míchal obsah varných nádob. Představí se jako součást expozice.