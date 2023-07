Nejlepší bar v Asii obhájil své prvenství potřetí v řadě

Padesátka nejlepších barů v Asii byla vyhlášena v úterý 18. července na slavnostní akci v hotelu Rosewood v Hongkongu. Kromě podniku COA se do žebříčku, jenž se vyhlašuje každoročně od roku 2016, dostalo ještě dalších šest hongkongských barů.

Bar COA letos zvítězil již třetí rok v řadě, čímž potvrdil, že je na asijském kontinentu absolutní špičkou. „Vše ponecháme tak, jak je, a uvidíme, co se stane,“ slíbil na tiskové konferenci krátce po vítězství zakladatel COA Jay Khan s tím, že ve svém podniku do budoucna nechystá žádné změny. „Jednoho dne už první nebudeme, a to je v pořádku,“ dodal vzápětí.