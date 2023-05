Muž je tak ohebný, že ho lidé přirovnávají k mimozemšťanovi

„Většinou mě přirovnávají k mimozemšťanovi, i když vůbec netuším, jak by se mimozemšťan mohl pohybovat tak, jak to dělám já,“ řekl Alade, který je profesionální akrobat a tanečník. Myslí si, že jeho pohyby jsou pro lidi k neuvěření, a proto jim připadají jako z jiného světa. Kromě mimozemšťana je také přirovnáván k Tarzanovi od Disneyho.

„Pardon, ale kdybych ho potkal venku, leknu se a začnu ječet ‚co to proboha je‘,“ řekl muž, který viděl Aladeovy akrobatické kousky.

Před dvanácti lety se tak rozhodl, že to změní a začne na své ohebnosti pracovat.

View this post on Instagram

Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal poté, co na rukou a s nohama za hlavou ušel nejrychleji 10 metrů. Dříve nebyl žádný pokus o tento rekord zaznamenán. Ani světovým rekordem ovšem Aladeho cesta nekončí, do budoucna má velké plány.