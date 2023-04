Nikdy není pozdě. Japonec je v 89 letech nejstarším surfařem světa

Když Seiichi Sano zlomil jako nejstarší surfař světa rekord z Guinnessovy knihy, bylo mu 88 let a 288 dní. Surfovat se přitom začal učil až ve svých osmdesáti letech, a to jen krátce poté, co zdolal nejvyšší horu Japonska Fudži.

89letý Seiichi Sano byl vyhlášen nejstarším surfařemVideo: AP