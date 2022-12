Mandlovka z Hustopečí kraluje tuzemským likérům

Do druhého ročníku poslali výrobci destilátů kolem 600 vzorků, hodnotilo se v několika kategoriích. A právě likéry, kam pořadatelé zařadili výrobky z Hustopečí, byly zvlášť silně obsazené.

„Soutěží vín je u nás hodně. V případě destilátů to neplatí a tato je svým rozsahem ojedinělá. A protože máme letos deset let existence Mandlárny, navíc od léta Mandlovku vyrábíme v Hustopečích, dali jsme hlavu na pranýř a šli do srovnání na soutěž,“ řekla Kopová. Město a mandloně propaguje četnými výrobky, přičemž v případě destilátů nevsadila na jinak hojnou výrobu za pomoci trestí (aromatických ochucovadel), ale zásadně používá mandlový extrakt.