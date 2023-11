Lidé si potřebují ke žralokům vybudovat vztah. Klecové potápění pomáhá, míní bioložka

„Žraloky jsem byla odjakživa posedlá. Je celkem vtipné, že jsem se do nich zamilovala jako dítě při sledování Čelistí. Většina normálních lidí má kvůli tomu filmu ze žraloků strach, ve mně však probudil zvědavost. A znám pár dalších mořských biologů, kteří to tak měli,“ směje se Britka.

„Později jsem začala číst o tom, co se se žraloky ve světě děje. Dozvěděla jsem se o řezání ploutví, kdy se žralokům uřežou zaživa ploutve a pak je hodí zpátky do vody, kde se udusí a vykrvácí. Ploutve následně slouží jako ingredience do polévek. Zjistila jsem, že populace žraloků klesá, a začala být zanícená do jejich ochrany. Tehdy jsem se rozhodla, že právě tomuhle chci zasvětit svůj život,“ tvrdí Rowlinsonová.