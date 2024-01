Lee Morrison: Být James Bond je ten nejlepší job, který může kaskadér mít

„S Danielem Craigem jsme dobří kamarádi už dvacet let. Potkali jsme se na natáčení v roce 1999, to byl film Lara Croft. Když jsem slyšel tu zprávu, že bude novým Jamesem Bondem, bylo to skvělé! Věděl jsem, že tu roli bude brát skutečně vážně,“ řekl Morrison Novinkám.

Tvůrci filmu ale tehdy oslovili i jeho. Nabídli mu, aby Craiga v nebezpečných scénách jako kaskadér zastupoval. Dnes na ten zlomový moment vzpomíná jako na „splněný sen“. Začínal na filmu Casino Royale (2006) a vydržel až do toho aktuálně posledního, Není čas zemřít (2021).

Postupně se propracoval i na pozici koordinátora kaskadérů. „Moje práce byla vzít scénář, vžít se do postavy a představit si ty akční scény. Pak jít za producentem a režisérem a prezentovat jim tu svoji vizi, a jak ji z hlediska kaskadérů provést,“ popsal, co jeho koordinátorská práce obnášela.

Foto: Novinky Lee Morrison

O krokodýlech mi nikdo neřekl

Za ty roky natočil pro bondovky řadu kaskadérských scén, vybrat z nich jako příklad jen jednu je pro něj však těžké.

„Jezdil jsem třeba ve velké rychlosti na motorce po střechách v Istanbulu. Tam jsem dělal doubla jak Bondovi, tak tomu zloduchovi. Nebo v Quantum of Solace bylo velkou výzvou natáčení na lodi, hlavně kvůli podmínkám v Panamském průplavu. V tom průplavu jsou krokodýli a mně to nikdo neřekl!“ směje se dnes při této vzpomínce.

Tehdy mu ale tak do smíchu nebylo. „Když jsem tam pak jednoho krokodýla potkal, tak mě to docela zaskočilo. Občas jsou tyhle situace nebezpečnější než samotné kaskadérské kousky,“ zmínil.

Foto: Novinky Plakáty k bondovkám

Různé seskoky, pády, řízení motorek i automobilů v náročných podmínkách a na často nečekaných místech už prostě bere, jak sám říká, jako běžnou součást svých pracovních dnů.

O jeho kamarádovi, herci Danielu Craigovi je však známo, že si rád řadu akčních scén točí sám, bez kaskadérských dvojníků, kterých měl v bondovkách hned několik. „On by dělal všechno, on chce vždycky dělat všechno, to je on jako Bond,“ řekl s úsměvem o zatím posledním představiteli agenta 007.

Tvůrci se prý vždycky sešli a před zkouškami záběrů diskutovali, zda stojí za to hollywoodského herce vystavit riziku daných scén. „Režisér a koordinátor řekli: Opravdu tam potřebujeme Daniela? Nebo ho potřebujeme někde jinde?“ popsal Morrison. „Vždycky jsme se mu to snažili umožnit, fyzicky na to měl, ne pokaždé to ale šlo, když to bylo už moc nebezpečné, tak jsme použili doubla,“ vysvětlil.

Foto: Falcon, ČTK Daniel Craig jako James Bond

Lee Morrison: Pochází z Velké Británie, od čtyř let jezdí motokros a od 15 se mu věnuje profesionálně, to ho přivedlo i k práci kaskadéra.

Pracuje jako double pro řadu známých herců, např. Matta Damona, Harrisona Forda, Danila Craiga či Angelinu Jolie.

Komě toho je koordinátorem kaskadérů a režisérem druhého štábu.

Pracoval na bondovkách Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre a Není čas zemřít.

Podílel se také na snímcích Duna: Část druhá, Blitz, Bourneovo ultimátum, Indiana Jones, Tomb Rider, Avangers: Age of Ultron.

Získal několikrát cenu amerického Sdružení filmových a televizních herců a cenu Taurus.

Sledovali, jak visím z vrtulníku

Při natáčení je podle Morrisona důležité také pojištění.

„Vždycky to probíhá tak, že my tu scénu navrhneme, otestujeme ji a vyhodnotíme riziko. A pak to všechno předložíme pojišťovně. Je to spolupráce několika týmů – kaskadérů, speciálních efektů a produkce. Takto už spolupracujeme sedmnáct let a už jsme se naučili, jak všechno připravit a zkoordinovat a vždycky se snažíme, aby to bylo co nejbezpečnější,“ vyprávěl mezi auty a dalšími proprietami z 25 bondovek, které se na pražské expozici sešly.

Foto: Novinky Agentův vůz na výstavě Bond in Motion

A připojil také jednu veselou historku s pojišťovacími agenty: „Někdy byli zástupci pojišťovny i na natáčení. Jednou mě třeba sledovali, jak visím z vrtulníku. To bylo, když jsme natáčeli Spectre v Mexiku. A ptali se mě pak: Jste si jistý, že to je bezpečné? A já na to: Nó, tak v rámci možností… ano,“ smál se Morrison.

„Jakmile si na sebe dáte oblek Jamese Bonda, je to ten nejlepší job, jaký můžete jako kaskadér mít. A všichni očekávají, že odvedete tu nejlepší práci, jakou jako kaskadér dokážete. A to jsem dělal po dobu 17 let. A to dělali i ti přede mnou,“ řekl.

Foto: Novinky Morrison na pražské výstavě

„Bond má speciální místo v srdcích mnoha lidí. Lidé ho milují a je součástí jejich životů. Já osobně se cítím velmi poctěný. Znamenalo to pro mě řadu let cestování po různých koutech světa jako double Bonda a práci s tamními lidmi. A to všechno začalo v Praze, moje první práce byla tady, na Casinu Royale,“ připomněl Morrison a sám se divil, že mu to trvalo tak dlouho, než se sem zase podíval.