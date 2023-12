Jezdit jako James Bond. Výstava v Praze mapuje šedesátiletou historii legendárního agenta 007

Filmový svět agenta „s povolením zabíjet“ se začal psát už v roce 1962. Sérii odstartoval snímek Dr. No v hlavní roli s Seanem Connerym. Dohromady zatím vzniklo 25 filmů a v prestižní roli Jamese Bonda se vystřídala šestice herců.

Ta už procestovala na svých misích pořádný kus světa, zažila nespočet adrenalinových akcí a potkala řadu krásných žen. V akci také využila spoustu technických vymožeností i dopravních prostředků. A právě ty je od prosince možné zhlédnout v Praze, a to až do 31. března příštího roku.

FOTO: Výstava Jamese Bonda v Praze ukazuje více než osmdesát originálních vozů

„Výstava Bond in Motion je putovní výstava, jsme druhá štace, první byla v Bruselu. Máme tady téměř 80 exponátů na 3 000 metrech čtverečních,“ přibližuje organizátorka výstavy Jana Pechmanová.

Foto: Michaela Bartošová Bond přijel do Prahy.

Naleštěná i rozstřílená auta

Z bohatého vozového parku agenta 007 je v Holešovicích vystaven třeba jedinečný Lotus Esprit ze snímku Agent, který mě miloval (1977), zelený Jaguar XKR z bondovky Dnes neumírej (2002) nebo žluto-černý veterán Rolls-Royce Phantom III. použitý ve filmu Goldfinger (1964).

Nechybí BMW Z8 z filmu Jeden svět nestačí (1999), Aston Martin V8 pádící po zamrzlém jezeře v Dechu života (1987) či další Aston Martin DBS, který si zahrál ve snímku Casino Royale (2006), jenž se částečně natáčel v Česku.

Návštěvníci si můžou zblízka prohlédnout i jednotlivé technické vychytávky vozů, jejich zabudovaný arzenál nebo třeba pneumatiky s hroty do zasněžené krajiny.

Foto: Michaela Bartošová Na výstavě je i řada motocyklů.

„Pokud vás zajímá, co je nejcennější exponát, tak pro nás je to Aston Martin DB5 z bondovky Není čas zemřít, na ten se nás všichni ptají,“ směje se Pechmanová a ukazuje na podium s vozem provrtaným mnoha střelami, tedy tak, jak po natáčení zůstal.

Vedle aut - v běžné velikosti i miniatur - tu stojí také řada motorek Bonda, doplňují je letadla a plavidla, která se ve filmech objevila, a najdou se tu i další rekvizity použité při natáčení – od novin s podobiznou Bonda po jeho řidičský průkaz či falešný pas.

„Všechno jsou to originály, všechno jsou to exponáty, které hrály v 25 bondovkách, na tom si velmi zakládáme. Uvidíte skutečně to, co v reálných filmech bylo,“ doplňuje organizátorka s tím, že z každého jednotlivého filmu by tu mělo být něco k nalezení.

Foto: Michaela Bartošová Tento vrtulník poškodil ve filmu Jeden svět nestačí most v centru Londýna.

Bez Bond girls to nejde

James Bond je podle Pechmanové ikona a oblíbenec mnoha diváků, i proto se s týmem rozhodla jeho výstavu přivézt do Prahy.

„Filmy s Bondem mají speciální místo v srdcích mnoha lidí, milují je a jsou součástí jejich životů,“ myslí si Lee Morrison, britský kaskadér, který se podílel na posledních pěti Bondovkách a nechyběl ani na otevření pražské expozice.

V náročných scénách zaskakoval za herce Daniela Craiga (Casino Royale, 2006, Quantum of Solace, 2008) nebo spolupracoval na tvorbě akčních scén a koordinoval kaskadéry.

Foto: Novinky Aston Martin DB5 z bondovky Není čas zemřít.

„Já osobně se cítím velmi poctěný. Znamenalo to pro mě sedmnáct let cestování po různých koutech světa jako dublér Bonda a práci s tamními lidmi. A to všechno začalo v Praze – moje první práce byla tady, přijeli jsme sem točit Casino Royale,“ vzpomíná Morrison.

Spolu s ním se do české metropole podívaly i dvě Bond girls – Maryam d’Aboová (Dech života, 1987) a Carole Ashbyová (Chobotnička, 1983, Vyhlídka na vraždu, 1985).

„Nemyslím si, že by bondovky byly tak zábavné bez Bond girls,“ říká d’Aboová. „Když Bonda srovnáte s Odysseem a Iliadou, tak Bond girls jsou vlastně sirény, tak já to vidím. Když je Bond na své misi pro Její Veličenstvo a tajnou službu, je na ní rozptylován právě krásou sirén. Ale některé nejsou hodné, jsou to záporné postavy. A to dělá film zábavnějším,“ myslí si britská herečka.

V Dechu života ztvárnila shodou okolností roli československé violoncellistky narozené v Bratislavě, do které se agent 007 v podání Timothyho Daltona zamiloval. Její hudební nástroj i s pouzdrem, které Bondovi posloužilo jako sáně, je na výstavě taktéž k vidění.

Foto: Novinky Violoncello ze snímku Dech života, Bond použil obal jako sáně.

