Jak vypadá práce s odsouzenými? Nahlédli jsme s kamerou za brány vězení v pražské Ruzyni

Práce příslušníka vězeňské služby je známá z filmů a seriálů věnujících se příběhům za mřížemi. Jak ale vypadá práce skutečného příslušníka vězeňské stráže v české věznici? Jak probíhá jejich běžný den v práci a co všechno musí tito lidé zvládat? To jsme se vydali zjistit i s kamerou přímo do Vazební věznice v pražské Ruzyni.

Jak vypadá práce příslušníka vězeňské stráže?Video: Novinky