Jak vypadá největší zemědělský dron v Česku? Tenhle „drobeček“ váží desítky kilogramů

V současnosti tedy může dron v zemědělství fungovat pouze za podmínek, že letí do výšky pět metrů a k ošetření půdy se použije pevná látka, tedy granulát. V tomto případě to není považováno za leteckou aplikaci.

Využití dronů v zemědělství je stále novinkou a zemědělci jejich práci zatím objevují. Dává jim to ale stále větší smysl, a to hlavně díky změnám legislativy. Příkladem může být tlak na zmenšování pozemků i rostoucí cena přípravků. Díky přesnému zacílení dronů lze hospodařit šetrnějším způsobem.

„Navíc jim to umožňuje se do pole dostat i ve chvíli, kdy je po dešti a velká technika nemá šanci se do míst dostat,“ doplnil Jaroslav Řešátko.

„Tohle je opravdu velký pokrok. Pomohlo by nám to aplikovat nástrahu na hraboše. Dneska to funguje tak, že nástrahu vezmou všichni zaměstnanci firmy do kýblů, uděláme rojnici a kde vidí nějakou noru, tak to tam hodí,“ vysvětlil zemědělec.