Ind se už 27 let marně snaží rozvést, nevyhověl mu ani Nejvyšší soud

Ale v roce 1984 Nirmala přeložili do tehdejšího Madrásu, dnešního Čennaí, což jeho ženě vůbec nebylo po chuti, a tak místo aby odjela s ním, zůstala se svými rodiči a později bydlela i se svým synem. Manželé tak žijí odděleně již téměř čtyřicet let.

„Podle našeho názoru by se nemělo zapomínat na to, že instituce manželství ve společnosti zaujímá důležité místo a hraje významnou roli,“ citoval z rozhodnutí soudu indický web Wion. „Nebylo by proto žádoucí přijmout nevratný rozkol v manželství jako bezvýhradný důvod pro rozvod,“ vysvětlili soudci své rozhodnutí.