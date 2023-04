Oba si po rozvodu chtěli nechat dům, tak ho rozřízli napůl

Zcela doslovné půlení majetku nemusí být pouze výsadou filmových komedií. Bývalý manželský pár v Kambodži se tak po rozvodu rozhodl vyřešit spor o dům. Nebyla to však kdovíjak složitá operace, protože typické stavby kambodžského venkova jsou lehké a postavené ze dřeva.

Podle agentury AP , která přinesla záběry z odvozu půlky domu, se vyostřené vztahy mezi bývalými manželi snažil otupit i starosta obce, ale nepochodil, protože rozvedení neměli snahu se dohodnout. Muž si tak polovinu domu naložil na nákladní auto a odvezl do rodné vesnice, zatímco žena zůstala ve své polovině na původní adrese.

Podle AP to však není první takový případ v zemi. Stejná situace nastala v jiné venkovské oblasti již v roce 2008. „Je to velmi zvláštní, ale můj manžel to tak chtěl. Přivedl si příbuzné s pilami a dům rozřezali,“ kroutila tehdy hlavou rozvedená žena.