Důchodci ve Španělsku objevili kouzlo tetování

Tetování jí však otec zakázal. Nakonec trvalo dlouhých 64 let, než si své přání splnila. Bradu jí tak nyní zdobí půlměsíc - symbol, jenž ji prý „inspiruje k růstu a k tomu být dobrým člověkem, který pomáhá druhým“.

„Když ji (manželku) chci vidět, nemusím hledat její fotku, stačí se podívat do zrcadla,“ vysvětluje Juan, který se narodil v Alžírsku ještě v době, kdy tato země patřila Francii. Do Španělska se odstěhoval až v důchodu a tetování ho do té doby prý nikdy nepřitahovalo.