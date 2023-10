Drobná chyba může být smrtelná, říká český letecký akrobat

Rodiče z jeho našlápnutí kariéry směrem k oblakům nebyli nadšení. „Dala jsem ti život a ty s ním takhle hazarduješ?“ vyčítala maminka. „Připadalo jí to zbytečně nebezpečné. Dneska ji chápu, mám dvě děti a jsem rád, že k tomuhle sportu netíhnou, je to o starost míň,“ říká smířlivě Petr.

Pracovní ambice raději vložil do budování firmy, z níž se pak v průběhu patnácti let stala renomovaná personální agentura s dvanácti sty zaměstnanci. Akrobatické létání si ponechal jako koníček a pár let se zdálo, že by to tak mohlo zůstat.