Zpěvačky Miley Cyrusová a Shakira řeší své neúspěšné vztahy. V písních se pustily do svých ex

Americká zpěvačka Miley Cyrusová a kolumbijská zpěvačka Shakira se rozhodly dát ve svých nových písních sbohem minulosti. Učinily to rázně a na sociálních sítích i v médiích se dostaly ihned do centra pozornosti, tedy na místo, odkud se do světa dobře křičí.

Foto: Profimedia.cz Miley Cyrusová v klipu k písni Flowers.