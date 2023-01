Zemřel režisér Miloš Horanský

V roce 1968 spoluzaložil Klub angažovaných nestraníků, do jehož činnosti se velmi aktivně zapojil, což mu na začátku normalizace vyneslo dočasný zákaz práce v divadle. V roce 1970 s Františkem Hrdličkou a Zdenou Bratršovskou spoluzaložil a vedl experimentální Bílé divadlo, poté působil v Západočeském divadle v Chebu, kde byl i uměleckým šéfem.

Po zotavení se z vážné autonehody, která ho téměř připravila o život, nastoupil v roce 1973 jako umělecký šéf činohry Divadla F. X. Šaldy v Liberci, kde během deseti let vytvořil výraznou éru, během níž zde vybudoval kvalitní herecký soubor, s nímž uváděl dramaturgicky náročný repertoár, včetně soudobých her, jejichž vznik i inicioval. Do libereckého divadla přivedl také řadu současných básníků na nedělní matiné poezie, které pravidelně uváděl. Byl režisérem, který vynikal prací s herci i inspirativním přístupem k textu.