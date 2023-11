Žádná umělá inteligence, jsme to my. Ringo Starr hájí novou píseň Beatles

Skladba Now and Then byla zaznamenaná už na konci sedmdesátých let minulého století Johnem Lennonem, zpěvákem a kytaristou Beatles. Zbytek kapely na ní pracoval v devadesátých letech, ale projekt nakonec nedotáhl do konce.

Téměř o třicet let později se Paul McCartney a Ringo Starr, dva žijící členové liverpoolské skupiny, rozhodli zapracovat na písni, která díky moderní technologii a umělé inteligenci mohla znít tak, jak chtěli.

Ihned po oznámení tohoto nečekaného projektu se na internetu objevilo mnoho názorů na skladbu. Ringo Starr už tehdy ujistil, že v Now and Then zní pouze původní hlasy Lennona, McCartneyho a jeho samotného, přičemž totéž platí o nástrojích.

V rozhovoru pro AARP.org se naštvaný Ringo Starr rozhodl píseň znovu bránit. „Šířily se fámy, že to nebyl John, ale umělá inteligence,“ tvrdí a rovnou přiznává, že by fanoušky nikdy nepodvedl: „Paul a já bychom to neudělali. Je to krásná píseň a příjemný způsob, jak konečně zavřít jedny dveře.“

Starr také dodal, že při práci na písni měl pocit, jako by se John Lennon vrátil.

Mohly by být i další nové písně Beatles, říká režisér Jackson