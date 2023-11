Mohly by být i další nové písně Beatles, říká režisér Jackson

Jejich obrysy měly vzniknout během příprav alba Beatles Let It Be a Jackson je objevil ve stovkách hodin filmového a zvukového materiálu, z něhož dával dohromady film Get Back, jenž měl premiéru v roce 2021.

Právě Peter Jackson poskytl demosnímku Beatles, z něhož skladba Now And Then vznikla, potřebnou moderní technologii pro dotažení k finální formě. Paul McCartney na vše dohlížel v Capitol Studios v Los Angeles, kde byly nahrány melancholické smyčce, které ji doprovázejí. Až do konce si prý členové orchestru mysleli, že nahrávají pasáže pro McCartneyho sólové album. Tvůrcem orchestrace je Giles Martin, syn producenta původních nahrávek Beatles George Martina.

Ve čtyřminutovém videoklipu, který Jackson k písni Now And Then natočil, jsou archivní záběry z let slávy Beatles, záběry ze zákulisí tvorby Now And Then v devadesátých letech s Harrisonem a také ze seancí z let 2022 a 2023. Fotky Paula a Ringa z letošního roku se mísí se smějícím se Harrisonem a Lennonem ze šedesátých let.