The Beatles s poslední písní ovládli britský žebříček po rekordních 54 letech

The Beatles se svou poslední písní Now and Then, kterou dotvořila umělá inteligence, ovládli britský žebříček singlů. Nejslavnější popová kapela historie tak desítky let po svém rozpadu stanovila nový rekord, pokud jde o dobu, po níž se do čela žebříčku vrátila. Podařilo se jim to po 54 letech.

Foto: ČTK/AP Beatles na snímku z roku 1964