Výstava v Galerii Rudolfinum: To nejsou tkaničky, ale déšť

Záhy se hádanka zhmotnila v provazy deště, impozantní tropický liják. Na výšku to bylo devět metrů, celkem šedesát metrů čtverečních plných tenoučkých proužků „deště“. Velmi uklidňující a zároveň nesmírně zneklidňující podívaná, která se mění v závislosti na intenzitě světla. V první vteřině si nejste vůbec jistí, co vidíte.

„Bylo velmi složité takový materiál sehnat. Nejprve jsme získali roli, pak následovalo hledání firmy, která by to dokázala nařezat na tak dlouhé, tenoučké proužky. Nakonec to zvládla jedna společnost v Německu, která pracuje s mikrofilmy,“ prozradila a přidala zajímavý detail. Všechny proužky by se stočené do klubíčka vešly do jedné mužské dlaně.