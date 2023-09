Vražda pro zlatého muže. Další případ kapitána Exnera

Kapitán Exner je nucen pátrat nejen v tehdejším Československu, ale cesta za případem ho zavede i do Paříže. Posluchač se postupně dostává do prostředí archeologů, svébytných vědeckých osobností s nejrůznějšími rozmary, ale také mezi překupníky umění, obchodníky a sběratele.

Tomáš Jirman, stejně jako v případě předcházejících audioknih s detektivkami Václava Erbena, zvolil osobitý způsob vyprávění, jaký se dobře hodí k výrazné atmosféře šedesátých let, jíž je nahrávka prodchnuta. Podtrhuje ji i velmi vhodná a nápaditá volba doprovodné hudby. Kupříkladu každá kapitola začíná krátkým úryvkem z písně I Like The World (Sun Is So Bright) skupiny Blue Effect s Vladimírem Mišíkem.