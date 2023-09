Věstonická venuše se po devíti letech vrátila do Prahy. Po cestě z Brna ji doprovázely ozbrojené jednotky

· Táhni zpátky na Ukrajinu, my vás tady živit nebudeme, těmito slovy se letos v dubnu pustila dvojice romských žen (věk 27 a 38 let) z Přeštic na Plzeňsku do mladé Bulharky v domnění, že jde o Ukrajinku. Následně cizinku brutálně napadly. Jedna z žen již byla... Celý článek