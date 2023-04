Vesnu před Eurovizí podpořila Lucie Bílá

„Písmeno V znamená Vesna, ale může to znamenat i vítězství,“ řekla Právu Lucie Bílá, která na setkání kapely s podporovateli a novináři ještě dodala, že obdivuje statečnost, s jakou hudebnice vyrážejí uspět do světa. S Patricií, zpěvačkou skupiny Vesna, má kromě přátelského vztahu i pracovní. Ta je autorkou několika jejích písniček.

„Mám-li mluvit sama za sebe, přiznávám, že když nás BBC zařadila do top 10 mezi všemi účastníky, dobré vyhlídky nám dávají sázkové kanceláře a v diskusích nás lidé řadí mezi favority, toužím dosáhnout co největšího úspěchu. Současně si s holkami pořád říkáme, že musíme mít nohy na zemi. Na to, abychom uspěly, budeme mít v Liverpoolu jen nějaké tři minuty na pódiu. Vím, že ze sebe vydáme to nejlepší, co v tu chvíli budeme moci. O našem umístění rozhodnou diváci, po našem vystoupení už to bude na nich,“ dodala Fuxová.