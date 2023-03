Podle bookmakerů je skupina Vesna spolufavoritem Eurovize

Bylo by možné to vnímat jako jakousi hru před semifinálovými koly a finále, které se odehrají od 9. do 13. května v britském Liverpoolu. V minulosti se ale bookmakeři ve svých predikcích v zásadě nemýlili, pročež je třeba reálně přijmout roli spolufavorita.

V čele žebříčku vycházejícího z mínění několika světových sázkových kanceláří je zástupce Švédska, kterému je přisuzováno dvaatřicet procent na vítězství. Zajímavé je, že bookmakeři soudí pouze podle toho, jaké skladby ve skandinávské zemi o účast usilují, neboť jméno švédského reprezentanta bude známé až 11. března.

Druhá příčka patří finskému zpěvákovi a raperovi Käärijäovi, přisouzena je mu patnáctiprocentní šance na prvenství. Třetí je ukrajinské elektronické duo Tvorchi rovněž s patnácti procenty, čtvrtý dosud neznámý reprezentant Velké Británie, který obdržel šest procent, pátá je norská popová zpěvačka Alessandra s pěti procenty a šestá Vesna má procenta tři.

„Pokud jde o přípravy na soutěž, neznamená to pro nás nic zásadního. Mění to ale způsob, jakým Vesnu prezentujeme. Chceme se více soustředit na větší média a větší eurovizní blogy, získat v nich větší prostor. A je evidentní, že ze strany médií je o Vesnu větší zájem. Extrémně nás to pak těší vnitřně. Je to nejvyšší pozice, kterou český eurovizní zástupce u bookmakerů na Eurosongu kdy měl,“ sdělil Právu vedoucí české delegace na Eurovizi Kryštof Šámal.

Foto: Česká televize Skupina Vesna.

Připomeňme, že největšího úspěchu v soutěži dosud za Českou republiku v roce 2018 dosáhl Mikolas Josef s písní Lie To Me, jenž skončil šestý. U bookmakerů byl před startem semifinálového kola na čtrnácté pozici s jedním procentem šance na vítězství. Skupina We Are Domi byla loni u bookmakerů s písní Lights Off patnáctá. Nakonec skončila dvaadvacátá.

Loni bookmakeři správně mínili, že vyhraje ukrajinský Kalush Orchestra, v roce 2021 zase sázeli, a přesně, na italské Maneskin. V roce 2020 se nesoutěžilo, rok předtím vsadili, opět správně, na Nizozemce Duncana Laurence. Izraelská zpěvačka Netta, jež vyhrála Eurovizi v roce 2018, byla podle mínění bookmakerů druhá (sázeli na zástupkyni Kypru), portugalský zpěvák Salvator Sobral, jenž zvítězil v roce 2017, byl podle nich také druhý (měl vyhrát zástupce Bulharska, který skončil v soutěži druhý).

„Vesně se podařilo napsat dobrou písničku a trefit se do toho, co Eurovize chce. Rakušan César Samson, který nám jako zahraniční supervizor pomáhá vybírat písně do národního kola, nám říkal, že pro úspěch na Eurovizi nikdy nestačí mít jen dobrou rádiovou písničku. Eurovize k tomu ještě potřebuje nějaký příběh, ať už je to samotný osobní příběh umělce, aktivismus, nebo něco dalšího. Myslím si, že písnička Vesny splňuje oboje. Je kvalitní a má zmíněný přesah.“