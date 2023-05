Vesna jde na Eurovizi do finále

Vesna soutěží s písničkou My Sister’s Crown, jejíž text se skládá ze čtyř jazyků, z angličtiny, češtiny, ukrajinštiny a bulharštiny.

Úterní večer odstartovala v zaplněné Liverpool Areně jako host ukrajinská skupina The Hardkiss se zpěvačkou Julií Saninou. Ta pak společně s anglickou zpěvačkou a raperkou Aleshou Dixonovou a anglickou herečkou a zpěvačkou Hannah Waddinghamovou celý večer uváděla.

Česká republika se poprvé zúčastnila v roce 2007, kdy ji reprezentovala skupina Kabát. Nejlepšího výsledku dosáhl zpěvák Mikolas Josef, jenž v roce 2018 skončil na šestém místě. Loni nás reprezentovala skupina We Are Domi, která se dostala do finále.