Skupina Vesna: Láska je nad mocí

Je to poprvé, co jste poslaly písničku do soutěže Eurovision Song Contest?

Před rokem jsem do ní poslala písničku také. Měla anglický text. Předtím jsem ji představila norské zpěvačce Auroře. Pohrávala si tenkrát s myšlenkou, že si založí vlastní vydavatelství, a nabídla nám, že by mohla vydat i naše písně. Nakonec to nevyšlo, a tak jsem písničku poslala do českého kola Eurovize. Nevyšlo ani to.