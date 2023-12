Vánoční klasika Láska nebeská slaví 20 let. Co jste o filmu nevěděli?

Nestárnoucí komedie nepostrádá noblesu, inteligentní humor ani vypointování všech příběhů. Pravda, je trochu patetická, ale to k Vánocům i lásce patří.

Foto: British Broadcasting Corporation (BBC) Režisér a scenárista Richard Curtis a herci Martine McCutcheonová a Hugh Grant v roce 2017

Vypráví devět příběhů o různých podobách lásky, které divák poznává prostřednictvím silného hereckého obsazení. Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompsonová, Bill Nighy, Keira Knightleyová, Alan Rickman, Martine McCutcheonová, Andrew Lincoln i Rowan Atkinson. Autor scénáře a režisér Richard Curtis sázel v obsazení svého režijního debutu na jistotu.

Ještě před úspěchem s Láskou nebeskou napsal novozélandský autor scénáře k romantickým filmům Notting Hill, Čtyři svatby a jeden pohřeb i prvním dvěma dílům komedie s Bridget Jonesovou. S Rowanem Atkinsonem také spolutvořil scénáře pro legendární sérii Mr. Bean.

Láska nebeská po dvaceti letech znovu v kinech. Ve 4k verzi

Některé hvězdy zmíněných snímků se potkávají právě v Lásce nebeské. Režisér do komedie obsadil i své potomky. „V jedné scéně hrají děti hru o narození Ježíše a chlapec s maskou Spidermana je můj syn. Pak je tam dlouhý záběr na vyděšenou pětiletou holčičku, to je zase moje dcera. Hraje humra,“ prozradil před časem Richard Curtis.

Za zmínku možná stojí i skutečnost, že to byla právě režisérova dcera Lulu Popplewellová, která později prohlásila, že dílo jejího otce je „kýčovitá sexistická slátanina“, v níž jsou ženy zobrazeny jako pouhé pasivní objekty.

Foto: Bontonfilm Keira Knightleyová ve filmu Láska nebeská

V každém případě může divák ve filmu vidět mnoho talentovaných začínajících herců, kteří se později stali velkými hvězdami. Patří mezi ně January Jonesová známá ze seriálu Šílenci z Manhattanu, Chiwetel Ejiofor z filmu 12 let v řetězech nebo Andrew Lincoln ze série Živí mrtví. A také Keira Knightleyová, které bylo v době natáčení teprve sedmnáct let.

„S Keirou to bylo dost vtipné, Láska nebeská byla teprve její druhý film. Když jsem se jí zeptal, co bude natáčet dál, tak řekla: ‚Asi jsem udělala velkou chybu, budu dělat film o pirátech, ale zase budu pár měsíců na sluníčku‘,“ uvedl s úsměvem režisér. Keira měla samozřejmě na mysli snímek Piráti z Karibiku, který odstartoval její hvězdnou kariéru.

Co jste o Lásce nebeské (možná) nevěděli?

Jednou z legendárních scén filmu je bezpochyby premiérský taneček Hugha Granta na píseň Jump (For My Love) od kapely The Pointer Sisters. K té však původně nemělo vůbec dojít, neboť herec z jejího natáčení nebyl údajně vůbec nadšený.

„Hugh byl příšerně protivný. Chtěl, aby jeho role působila opravdově, aby mu lidé věřili, že by skutečně mohl být předsedou vlády. Já po něm vyžadoval, aby byl roztomilý, on chtěl být aspoň trochu majestátní,“ svěřil médiím Curtis.

„On navíc necítil hudbu. Nejdříve jsme měli vybranou píseň od Jackson 5. Nakonec jsme scénu točili až poslední den. A bylo to úplně v pohodě. Hugh se bavil, tančil a snažil se i zpívat. Když jsme scénu stříhali, byla najednou prostě skvělá,“ dodal.

Foto: Bontonfilm Hugh Grant v roli britského premiéra ve scéně s ikonickým tancem

„Řekl bych, že to byla nejtrýznivější scéna, jakou jsem kdy natáčel. Nebylo snadné pro střízlivého Angličana po čtyřicítce v sedm ráno něco takového zahrát,“ okomentoval scénu i Hugh Grant v rozhovoru pro magazín MSN.

Možná jste si také všimli, že jeho postavě Davidovi se změní celkem jedenáctkrát kravata ještě předtím, než potká Natalii. Jde o situaci, kdy přichází jako nově zvolený premiér do svého sídla na Downing Street č. 10.

Vzniklo to tak, že si Hugh Grant po obědové pauze omylem vyměnil kravatu a nikdo ze štábu si toho nevšiml. Z chyby se režisér rozhodl udělat vtip, a tak ji záměrně měnili mezi záběry.

Mimochodem, pro roli premiéra tvůrci původně přemýšleli o herci Anthony Hopkinsovi. Bez Hugha Granta by však Láska nebeská pravděpodobně neměla to správné kouzlo.

Čtyři hodiny materiálu

Celkem filmaři natočili přes čtyři hodiny materiálu, výsledek je nakonec sestřihaný do „pouhých“ 135 minut. Natočilo se údajně i vyvrcholení vztahové krize mezi Karen a Harrym, tedy mezi herci Emmou Thompsonovou a Alanem Rickmanem. Ti spolu měli zůstat, ale jejich vztah šťastný nebyl.

Emma Thompsonová má navíc ve filmu záměrně baculatější postavu, než jakou doopravdy měla. Zaoblenější tvary vznikly díky většímu oblečení.

Foto: Bontonfilm Emma Thompsonová a Alan Rickman jako manželé Karen a Harry

Její syn se ve filmu jmenuje Bernard (William Wadham). Toto jméno, u režiséra neoblíbené, se objevuje v každém jeho snímku v záporné roli. Důvod je prostý, na střední škole ho jeho láska opustila právě kvůli chlapci jménem Bernard.

Ve filmu hraje také německá modelka Claudia Schifferová. Její vystoupení je malým překvapením v samotném závěru. Herec Liam Neeson, který hraje Daniela, vtipkuje, že kdyby měl mít po smrti své ženy s někým vztah, byla by to Claudia Schifferová. Na konci filmu ji potká ve škole po vánoční besídce a přeskočí mezi nimi jiskra. Claudia si prý za dvě scény s Carol vydělala 200 000 liber, tedy přes 5 milionů korun.

Herec Liam Neeson si prožil v osobním životě obdobnou tragédii jako jeho filmový Daniel. Šest let po premiéře snímku zemřela jeho žena Natasha Richardsonová v šestačtyřiceti letech při nehodě na lyžích.

Ikonické kartičky

Další neméně důležitou scénou je, když Mark (Andrew Lincoln) zazvoní u dveří svého nejlepšího přítele Petera a jeho nové ženy Juliet (Keira Knightleyová). Ta sejde dolů, otevře dveře a prostřednictvím velkých ručně psaných kartiček dostane romantické vyznání lásky.

„Je to můj rukopis. Je to vlastně docela vtipné. Nejdřív to psali rekvizitáři, ale já jsem se zeptal, jestli to můžu napsat sám. Myslel jsem si, že mám docela pěkné písmo. Takže je to nakonec opravdu můj rukopis,“ řekl Andrew Lincoln časopisu Entertainment Weekly.

Foto: Bontonfilm Herec Andrew Lincoln ve slavné scéně vyznává lásku Keiře Knightleyové

Ti, kteří by náhodou ve filmu hledali i českou stopu, nebudou zklamaní. Právě v „kartičkové“ scéně se na koláži objevuje fotografie modelky Evy Herzigové.

Výrazným momentem je i scéna, kdy se premiér v podání Hugha Granta ve svém projevu po setkání s americkým prezidentem hrdě postaví za svou zemi, což byla podle britských médií jasná narážka na vztah britského premiéra Tonyho Blaira s Georgem Bushem.

„Vím, že jsou zde lidé, kteří by chtěli, abych udělal to samé jako Hugh Grant v tomto filmu. Ale rozdíl mezi dobrým filmem a reálným životem je v tom, že v životě přijde další den, další rok, budoucnost, která nás nutí zvažovat případné ničivé důsledky našeho jednání, vedoucího k bezprostřednímu úspěchu,“ poznamenal tehdy britský premiér Tony Blair.

Ahoj, děti. Nekupujte drogy…

Jedna z mnoha prostořekých hlášek Billyho Macka v podání herce Billa Nighyho: „Ahoj, děti. Nekupujte drogy, staňte se rockerem a budou vám je dávat zadarmo“ se prý stala úplně nejikoničtější. „Tu na mě dodnes děti křičí a já si ji jednou nechám vyrýt na náhrobek,“ vtipkoval herec v rozhovoru pro Guardian.

Foto: archiv Centra Chodov Bill Nighy navštívil v roce 2018 Prahu. Na snímku s moderátorem Markem Ebenem

Jeho postava se do filmu propsala hlavně vánočním videoklipem na píseň Christmas Is All Around. Tu skutečně nazpíval Bill Nighy a v Británii vyšla i jako singl. Jde o předělávku od skupiny The Troggs a objevila se už ve filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb v podání Wet Wet Wet.

Režisér Richard Curtis byl nadšený myšlenkou, že začne nový film stejnou skladbou, kterou proslavil před devíti lety v jiném snímku.

Videoklip k singlu je zase parodií na hit Roberta Palmera a jeho Addicted to Love, kde je také obklopen sličnými dívkami coby doprovodnou kapelou.

Začátek i konec filmu se odehrává na londýnském letišti Heathrow. Scény natáčel štáb celý týden. Nejde o kompars, ale skutečné situace. Když se tvůrcům podařilo získat vhodný záběr, požádali o svolení k použití ve filmu a později vybrali ty nejzajímavější.

Foto: Aerofilms Přivítání na londýnském letišti Heathrow

Ve filmu září mimo jiné Rowan Atkinson jako prodavač šperků v obchodním domě. Původně však měl hrát pouze anděla, který v závěru projde kolem Liama Neesona a odletí. Scéna s balením krabičky do sáčku s květy se natáčela v obchodním centru o půlnoci mimo otevírací dobu.

V Lásce nebeské se mělo objevit ještě více dějových linek, mj. i lesbická láska a milostný příběh z Afriky. Nakonec se však tvůrci zalekli, že bude snímek příliš dlouhý a komplikovaný, a tak scény vyškrtli.

V kině i v televizi

Film se dvacet let od premiéry letos vrátil v remasterované verzi do kin. Na plátnech ho po celé republice vysílají od 14. prosince. Chybět nebude ani na televizních obrazovkách. Nova jej odvysílá na Štědrý den ve 22:00, znovu pak 28. prosince v 11:30. Ke zhlédnutí je i na platformě KVIFF.TV.

V originále snímek nese název Love Actually, slovo „actually“, tedy „skutečně“, ve filmu zazní celkem dvaadvacetkrát. A vy byste si skutečně tuto sváteční klasiku neměli nechat ujít. Alespoň pokud trochu věříte na Vánoce a lásku.

Jak říká představitel britského premiéra Hugh Grant: „Když se rozhlédnete kolem sebe, tak zjistíte, že láska je skutečně všude kolem nás.“

