RECENZE: Smysl pro tumor potřebuje humor

Pro někoho možná až příliš s nadhledem a komediálně k tak vážnému tématu seriál přistupuje. Jenže ono to má své opodstatnění. Režisérka Tereza Kopáčová a scenárista Matěj Podzimek vycházeli z belgické předlohy.

Tu napsal, nejprve jako knihu, pak jako scénář k seriálu, Leander Verdievel a zpracoval v ní svůj příběh onkologického pacienta. Získal za něj ceny Emmy a Prix Europa. Jemu nádor diagnostikovali ve třiadvaceti letech. A právě on řekl, že mu pomohlo smát se vlastnímu trápení.

Špičku ve svém oboru, šéfa neurochirurgie, si zahrál Robert Nebřenský. Toho scenáristé představili jako pana tajemného, přijíždějícího do nemocnice skvělým fárem. Proč na několika záběrech za sebou tahá palubní kufřík, je však otázkou.

První díl ale teprve připravil půdu pro to, co přijde. Chtěl ukázat, jak se jako mávnutím proutku může změnit životní realita a vnímání světa kolem. Až příliš návodné se může jevit úvodní cvičení studentů medicíny v tom, jak říkat krutou pravdu pacientům. Ale i to hraje v seriálu svou roli.