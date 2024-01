Nabourali jsme tabu, říká Tereza Kopáčová, která natočila seriál Smysl pro tumor

Co vás oslovilo na belgické předloze, podle které jste seriál natočila ?

Nadchla mě směs emocí, mimořádně dojemné scény střídané vtipnými, někdy oboje dohromady, také spousta skutečného života, lásky a naděje. To všechno se pojilo s důležitým tématem, které je v podstatě tabu. Bylo jasné, že pro všechny z nás by bylo užitečné, kdybychom to tabu nabourali. Jsou to jednoduché počty. V naší zemi se s rakovinou potká každý třetí člověk. Pokud máme alespoň dva blízké lidi, tak se s ní prostě dřív nebo později potkáme všichni.

O seriálu se mluví také jako o romantické komedii o rakovině. Co si pod tím máme představit?

Asi bych si netroufla navádět, abychom přímo tu nemoc brali s humorem. To ovšem neznamená, že člověk s diagnózou rakoviny a jeho blízcí musí o humor úplně přijít. Je to naopak.

Scenárista Smyslu pro tumor se rozhodl svou zkušenost popsat právě proto, že v průběhu léčby zažil i mnoho vtipných situací a ověřil si, že s humorem to celé zvládne snáz. To ostatně potvrzovali i naši hrdinové, mladí lidé se stejnou zkušeností, kteří na konci každého dílu krátce vyprávějí, jak to prožívali. Byla s nimi dost legrace.

Smysl pro tumor aneb Ani zlá zpráva nemusí znamenat konec

Budete vyprávět příběh mladého medika, který onemocní. Ale asi nejen ten, protože taková nemoc zasáhne všechny jeho blízké.

Přesně tak. Vyprávíme i příběhy rodiny a kamarádů, které diagnóza hlavního hrdiny zásadně ovlivní, a dokonce na ně působí jako katalyzátor. Neřešené problémy vybublají na povrch, dobré vztahy se potvrzují, ty povrchní mizí.

Mimochodem právě příběhová linka rodičů se nejvíc blíží k té komedii, ačkoli řeší manželskou i osobní krizi. Všechny zúčastněné tahle zkušenost výrazně posune k lepšímu. I to nám potvrdili naši hrdinové. Spontánně přiznávali, že žijí lepší život než v době před diagnózou. I proto je podtitul seriálu Jak mě nemoc uzdravila.

Foto: Pavla Černá/ČT Maminku nemocného medika (Filip Březina) hraje Tereza Brodská.

Proč jste seriál točila v Hradci Králové?

Pro příběh a jeho peripetie bylo potřeba velké, ale ne hlavní, město s fakultní nemocnicí a významnými lékařskými kapacitami v oboru neurochirurgie a hematologie. Mělo být pokud možno hezké. Myslela jsem, že se bude v Česku těžko hledat, ale záhy se ukázalo, že všechny podmínky dokonale splňuje Hradec.

Navíc nám v tamní nemocnici vyšli úžasně vstříc. Abychom však její chod nezatížili víc, než bylo nezbytně nutné, nemocniční pokoj jsme postavili ve studiu na Kavčích horách, přesně podle pokoje v hradecké nemocnici. Takže jsme si užili i pražské studio.

Foto: Pavla Černá/ČT Režisérka Tereza Kopáčová při natáčení.

Pro Českou televizi jste natočila například Metanol, Nevinné lži, Ochránce, pro Voyo Roubala. Tedy žádný lehčí žánr. A není jím ani Smysl pro tumor. Neláká vás někdy natočit čirou komedii?

Nikomu to neříkejte, ale vážná témata je ve skutečnosti snazší napsat i natočit. Nicméně v těch mých cyklech televizních filmů by se nějaké odlehčené kousky našly, třeba v Soukromých pastech nebo Jak si nepodělat život, vlastně i v Nevinných lžích. A Dokonalý svět, na kterém jsem se podílela, rovněž nebyl tragický.

Ale je fakt, že mi i do lehčích žánrů lezou těžší témata. Vlastně mi to připadá přirozené a pravdivé. Smích přes slzy. Nevím, jestli bych uměla čirou komedii, ale romantickou komedii bych si ráda natočila. Jenže jak říkám, vůbec není snadné ji napsat tak, aby byla opravdu vtipná a chytrá. Právě to zkouším. A i do ní se mi derou vážnější témata.

Už víte, co dalšího budete točit?

V únoru začneme točit příběh Studny, naši národní noční můru z Třiceti případů majora Zemana. Máme odvyprávět, jak to bylo doopravdy. Bude to šest hodin, tedy dílů, opravdové temnoty.